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Военная операция на Украине ,  
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За час над Россией сбили семь украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над тремя российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале. Дроны были сбиты в период с 20:00 мск до 21:00 мск.

Больше всего аппаратов были уничтожили над Волгоградской областью — четыре. Еще два сбили над Астраханской областью, и один — над Ростовской областью.

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Ранее, около 19:00 мск, для обеспечения безопасности гражданских полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. На момент создания материала, ограничения все еще действуют. Российские аэропорты периодически приостанавливают свою работу на фоне угроз атаки беспилотников.

До этого, врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что с 18:00 мск до 18:30 мск над регионом отразили атаку беспилотников. Как уточнил губернатор, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Точное число сбитых дронов он тогда не назвал.

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Полина Харчевникова
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