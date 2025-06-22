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Война Израиля и Ирана ,  
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CNN узнал, что более 500 сотрудников покинули посольство США в Ираке

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Война Израиля и Ирана
Посольство США в Багдаде, Ирак
Посольство США в Багдаде, Ирак (Фото: Ahmed Saad / Reuters)

Более 500 сотрудников и подрядчиков покинули посольство США в Ираке, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сотрудники запланировали отъезд еще до ударов США по Ирану.

При этом источники сообщили, что посольство и генконсульство остаются открытыми и функционируют.

Эту информацию телеканалу подтвердил также представитель Госдепартамента. Он отметил, что «отъезды стали продолжением процесса, начатого 12 июня», когда посольство перешло на режим упорядоченного выезда сотрудников «из соображений предосторожности в связи с обострением обстановки в регионе».

Госпепартамент также предупредил, что все американцы, которые застряли в Иране, «должны быть готовы к тому, что им придется укрываться там в течение длительного времени». Как уточнили телеканалу в ведомстве, Штаты «не планируют предлагать прямой выезд при содействии правительства США» из Ирана.

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Ночью 22 июня США вмешались в вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 13 июня. Тогда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, а Тегеран нанес удары в ответ. Американский президент Дональд Трамп считает ядерные объекты Ирана угрозой международной безопасности.

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