CNN узнал, что более 500 сотрудников покинули посольство США в Ираке
Более 500 сотрудников и подрядчиков покинули посольство США в Ираке, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сотрудники запланировали отъезд еще до ударов США по Ирану.
При этом источники сообщили, что посольство и генконсульство остаются открытыми и функционируют.
Эту информацию телеканалу подтвердил также представитель Госдепартамента. Он отметил, что «отъезды стали продолжением процесса, начатого 12 июня», когда посольство перешло на режим упорядоченного выезда сотрудников «из соображений предосторожности в связи с обострением обстановки в регионе».
Госпепартамент также предупредил, что все американцы, которые застряли в Иране, «должны быть готовы к тому, что им придется укрываться там в течение длительного времени». Как уточнили телеканалу в ведомстве, Штаты «не планируют предлагать прямой выезд при содействии правительства США» из Ирана.
Ночью 22 июня США вмешались в вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 13 июня. Тогда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, а Тегеран нанес удары в ответ. Американский президент Дональд Трамп считает ядерные объекты Ирана угрозой международной безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов