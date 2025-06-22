Глава Минпромторга сообщил о блокировке 1,2 млрд некачественных товаров

Глава Минпромторга Алиханов: 1,2 млрд товаров были заблокированы для продажи

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После введения «Честного знака» более 1 млрд некачественных товаров были заблокированы для продажи, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Среди них были заблокированы 299 млн единиц пива, 243 млн единиц молока, 311 млн — табака, 187 млн единиц легкой промышленности и 110 млн единиц безалкогольных напитков, поделился Алиханов.

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров. Она призвана защищать потребителей от подделок. Он представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код — DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте. Система «Честный знак» начала работу в 2017 году.

С 1 сентября в России станет обязательной маркировка отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, растворимых завариваемых напитков, спортивного питания, детских игрушек и строительных материалов.

«Честный знак» уже введена для отдельных видов одежды, обуви, духов и парфюмерии, табачных изделий, лекарств, фотоаппаратов, автопокрышек и других.