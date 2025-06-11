В Минпромторге предложили средство от роста цен на «борщевой набор»

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Минпромторг России предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксированной вилкой цен. Об этом статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал «Российской Газете».



Он отметил, что установить единую цену на весь год невозможно, но можно закрепить минимальную и максимальную стоимость.

«Если прописать ценовую вилку — минимальную и максимальную отпускную цену, в которую производитель будет вписываться в течение года при гарантированном объеме поставки, — это будет интересно как поставщику, так и торговле», — пояснил замминистра.



В качестве дополнительных инструментов Чекушов назвал агроконтракты и добровольные обязательства торговых сетей по сдерживанию цен. По его словам, по ряду товаров сети удерживают торговую наценку на минимальном уровне, в том числе работая в убыток.

«Борщевой набор», — это условный набор самых распространенных овощей, используемых для приготовления борща. В него входят картофель, капуста, морковь, репчатый лук и свекла.

В 2024 году стоимость овощей заметно увеличилась, отмечают специалисты из Росстата. Например, по итогам 2024 года наибольший прирост зафиксирован по картофелю и огурцам — картофель подорожал на 92%, а огурцы — на 28,5%. Также заметно выросла стоимость на свеклы, лука и капусты, хотя они пока остаются относительно доступными. Рост цен на овощи стал одной из главных причин повышения стоимости продуктов питания в целом.



В среднем по стране продовольствие подорожало на 8,9%. Также эксперты отмечают, что себестоимость производства молочных продуктов продолжает расти быстрее, чем цены для потребителей.