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Политика ,  
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Путин связал появление Украины как государства с идеей Ленина

Путин связал появление Украины как государства с идеей Ленина о коренизации
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин связал появление Украины как государства с идеей Владимира Ленина о «коренизации и создании так называемых независимых государств». Об этом он заявил на встрече с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов, его слова приводятся на сайте Кремля. В ней участвовали главные редакторы учебников по истории России и всеобщей истории — помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

Мединский заявил, что авторы учебников, «перерабатывая очень существенно содержание, избавились от большого количества ложных посылов». «И наши учебники даже более идеологизированные», — сказал он.

Помощник Путина привел в пример учебник по истории России XVI—XVII веков для седьмого класса.

«Мы всегда учили, что 1954 год — это не только запуск процесса [передачи] Крыма, это всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией. <...> Почему это было? Потому что только что Берию с Маленковым отстранили от власти. Хрущев боролся за власть в партии, ему нужны были голоса членов ЦК самой большой Компартии — Украины. Поэтому 1954 год, отсюда и Крым, и вся вот эта история», — утверждает он.

На обложках учебников истории покажут стыковку «Союз» — «Аполлон»
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

На самом же деле, по его словам, речь шла не о воссоединении, а «о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского вместе с запорожцами и землями», этот договор был подписан гетманом Богданом Хмельницким.

«Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности. О чем можно говорить?» — уверяет помощник президента.

Путин, говоря про 1954 год, заявил, что это было продолжение политики Компартии «по так называемой коренизации». «А началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было», — утверждает он.

«Ну, это отдельная тема, как раз для таких специалистов как вы», — заключил Путин.

Ранее президент, отвечая на вопрос, почему российские войска продвигаются за пределами территорий, включенных в состав России, заявил, что по прежнему считает «русский и украинский народы одним народом». «В этом смысле вся Украина наша», — сказал он, добавив, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле. Москва «никогда не подвергает сомнению право Украины на независимость», но она «стала суверенной на основании декларации, в которой говорилось, что это внеблоковое, нейтральное, безъядерное государство», утверждает он.

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