Рубио счел масштабной эскалацией возможное закрытие Ормузского пролива

Ормузский пролив (Фото: NASA)

Если Иран перекроет Ормузский пролив, это приведет к ответным мерам не только со стороны США, но и других государств, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Он сказал, что этот шаг станет «масштабной эскалацией, которая должна потребовать реакции не только от нас [США], но и от других».

«Для них [Ирана] это будет экономическим самоубийством, и у нас есть варианты, как с этим справиться, но и другие страны должны обратить на это внимание. Это нанесет гораздо больший ущерб экономике других стран, чем нашей», — заявил Рубио (цитата по The Telegraph).

Госсекретарь также призвал власти Китая повлиять на Иран, поскольку КНР «сильно зависит от поставок нефти через Ормузский пролив».

Ранее в Тегеране сообщили, что собираются закрыть Ормузский пролив в ближайшие часы в ответ на удары со стороны Израиля по иранским ядерным объектам. Меру анонсировали в парламенте Ирана, КСИР и МИД, а также советник верховного лидера Хосейн Шариатмадари.

Ормузский пролив считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Израиль тогда объявил о проведении операции, целями которой стали военные и ядерные объекты Ирана. Тегеран в ответ также начал наносить удары. Позднее, в ночь 22 июня, в конфликт вмешались США, также нанеся удары с истребителей и ракетами Tomahawk по ядерным объектам Ирана.