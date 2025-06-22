В Петербурге задержали десятки велосипедистов
Более сотни велосипедистов задержали сотрудники правоохранительных органов за шумное катание ночью по Васильевскому острову в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По сведениям издания, всего в отделы полиции попали 109 человек.
РБК в МВД по Петербургу сообщили, что в ночь на 22 июня в полицию пожаловались на шумных велосипедистов, которые громко слушали музыку на улице Кораблестроителей, уточняет издание. «Фонтанка» отмечает, что жильцы сообщили полиции, что компания «дебоширила, кричала, ходила по газонам и вела себя безобразно».
«На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили всех нарушителей в отдел полиции для разбирательства, среди которых были 16-летние подростки. На шумную компанию составлены административные протоколы за мелкое хулиганство», — говорится в сообщении полиции.
По данным «78.ru», велосипедисты собрались в Линейном парке, на просьбу полиции вести себя тише они ответили грубостью, а после и вовсе попытались разбежаться по району, чтобы их не задержали. Нарушители оказались в отделах полиции в Выборгском, Калининском, Приморском и Красногвардейском районах.
В конце января в Петербурге около ТЦ «Гигант Холл» произошла массовая драка, однако когда полиция прибыла на место происшествия, участников драки там уже не было, а прохожие ее факт подтвердить не смогли. Позднее сотрудники полиции задержали двух участников драки.
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