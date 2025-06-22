AL Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте ударов США

В Иране образовались три воронки на месте ударов США

Было Стало 2 июня 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters) 22 июня 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

После ударов США по ядерным объектам Ирана в Фордо образовались три воронки, сообщает Al Jazeera.

Телеканал опубликовал снимки объекта до и после нападения. На изображениях видны минимум три воронки после ракетного удара.

В ночь на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. Тогда ВВС и флот страны нанесли ракетные удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанесет ответ, который заставит США пожалеть об ударах.