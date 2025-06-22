 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В Иране образовались три воронки на месте ударов США

AL Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте ударов США
Сюжет
Война Израиля и Ирана

<p>2 июня 2025 г.</p>
<p>22 июня 2025 г.</p>
2 июня 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)
22 июня 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

После ударов США по ядерным объектам Ирана в Фордо образовались три воронки, сообщает Al Jazeera.

Телеканал опубликовал снимки объекта до и после нападения. На изображениях видны минимум три воронки после ракетного удара.

IRNA показала кадры дыма у ядерного объекта в Фордо
Политика

В ночь на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. Тогда ВВС и флот страны нанесли ракетные удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанесет ответ, который заставит США пожалеть об ударах.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Иран США Удары Следы
Материалы по теме
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив за несколько часов
Политика
Пентагон показал карту полета нанесших удар по Ирану бомбардировщиков
Политика
Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории для гуманитариев Общество, 16:47
Генерал рассказал об обманном ходе США перед ударом по Ирану Политика, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Самолеты «тихо» летели на Иран: США раскрыли детали ударов. Что известно Политика, 16:16
Зеленский ввел новые санкции из-за Крыма Политика, 16:15
«Ростов» продлил контракт с Кучаевым и подписал защитника «Зенита» Спорт, 15:53
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив за несколько часов Политика, 15:52
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Пентагон показал карту полета нанесших удар по Ирану бомбардировщиков Политика, 15:50
В Иране образовались три воронки на месте ударов США Политика, 15:47
Хегсет предостерег Иран от атаки на войска США на Ближнем Востоке Политика, 15:34
WKF извинилась за недопуск россиян на ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии Спорт, 15:31
Биткоин упал до июньского минимума, криптотрейдеры потеряли $700 млн Крипто, 15:30
Китай осудил удары США по иранским ядерным объектам Политика, 15:27
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24