В Иране образовались три воронки на месте ударов США
После ударов США по ядерным объектам Ирана в Фордо образовались три воронки, сообщает Al Jazeera.
Телеканал опубликовал снимки объекта до и после нападения. На изображениях видны минимум три воронки после ракетного удара.
В ночь на 22 июня США вступили в вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. Тогда ВВС и флот страны нанесли ракетные удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран нанесет ответ, который заставит США пожалеть об ударах.
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