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Бастрыкин запросил доклад после митинга в центре Новосибирска

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика в Новосибирской области после митинга обманутых клиентов в центре Новосибирска, сообщает «РБК Новосибирск».

Накануне, 21 июня, у театра «Глобус» прошел согласованный митинг обманутых клиентов строительных компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз». В акции протеста участвовали около 40 человек.

По данным следствия, застройщик «Мегадом» заключал с клиентами договоры на строительство частных домов, получал предоплату, но не исполнял свои обязательства. В итоге пострадали десятки семей, оставшихся без жилья, но с продолжающимися обязательствами по ипотеке.

СК России по Новосибирской области расследует в отношении учредителя ООО «Мегадом» уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Как пишет «РБК Новосибирск», в отношении директора ООО «Мегадом» Евгения Мельникова региональный следком ранее возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре 2024 года бизнесмена задержали и отправили в СИЗО, а через месяц стало известно о его смерти.

В октябре 2024 года учредителя ООО «Малоэтажная Сибирь» Ивана Заикина также задержали и отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Заикин из СИЗО подал заявление о самобанкротстве. В конце января арбитраж признал его намерение обоснованным и ввел процедуру реструктуризации долгов. В конце мая Заикину заменили меру пресечения на домашний арест.

В конце января жители Новосибирской области, заказавшие строительство домов у компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь», вышли на пикет в центре города. Они требовали обратить внимание на проблемы в сфере ИЖС и создать механизмы защиты прав обманутых дольщиков. Пострадавшие утверждали, что этих застройщиков им рекомендовали банки при оформлении сельской ипотеки.

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Новосибирск обманутые дольщики Александр Бастрыкин СКР ИЖС застройщики
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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