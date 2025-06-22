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В Казахстане потерпел крушение частный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение близ Астаны, погибли два члена экипажа, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

«Сегодня в 11:30 (09:30 мск) при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (г. Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000. Воздушное судно принадлежит частному лицу. По полученным предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время создается комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

TL-2000 — одномоторный самолет, разработанный в Чехии в 1990-х годах.

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В июле 2024 года рядом с городом Державинском в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2. Легкий самолет загорелся во время взлета. Жертв и пострадавших в результате крушения не было. Пилот смог самостоятельно эвакуироваться из горящей техники. По данным Минтранса Казахстана, самолет должен был совершить технический облет.

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Евгений Вахляев
Казахстан самолет Астана авиакатастрофа
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