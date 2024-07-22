Самолет Ан-2 разбился в Казахстане

Фото: МЧС РК

Самолет Ан-2 потерпел крушение рядом с городом Державинск в Акмолинской области Казахстана, сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС в телеграм-канале.

Легкий самолет загорелся во время взлета.

«Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС потушили возгорание за несколько минут. По данным Минтранса республики, самолет должен был совершить технический облет.

Ведомство создало комиссию по расследованию произошедшего. На место падения самолета направили специалистов департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства.

5 июля в Бурятии самолет Ан-2 авиакомпании «Крылья тайги» совершил экстренную посадку из-за жары. При высокой температуре из двигателя в полете произошел выброс масла. На борту находились шесть человек, экипаж выжил. При посадке судно перевернулось.

По факту падения самолета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.