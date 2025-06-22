В Свердловской области задержали мужчину за убийство кошки

В Свердловской области силовики задержали мужчину, который, предположительно, задушил собственную кошку, выбросив ее позже в мусорный бак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Полицейские обнаружили публикацию об убийстве животного в ходе мониторинга интернета. Силовикам удалось установить злоумышленника и задержать его. Оказалось, что подозреваемый — житель Красноуфимска в Свердловской области, его уже судили, однако Волк не уточнила, за что мужчину ранее привлекали к ответственности.

Задержанный пояснил, что убил кошку, будучи пьяным. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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