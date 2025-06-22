В Свердловской области задержали мужчину за убийство кошки
В Свердловской области силовики задержали мужчину, который, предположительно, задушил собственную кошку, выбросив ее позже в мусорный бак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Полицейские обнаружили публикацию об убийстве животного в ходе мониторинга интернета. Силовикам удалось установить злоумышленника и задержать его. Оказалось, что подозреваемый — житель Красноуфимска в Свердловской области, его уже судили, однако Волк не уточнила, за что мужчину ранее привлекали к ответственности.
Задержанный пояснил, что убил кошку, будучи пьяным. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
В апреле правоохранительные органы начали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором женщина избивает свою собаку из-за пролитого кофе. Как сообщили РБК в пресс-службе, нарушительницу удалось установить — ей оказалась 28-летняя жительница Уфы.
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