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Общество ,  
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В Свердловской области задержали мужчину за убийство кошки

В Свердловской области силовики задержали мужчину, который, предположительно, задушил собственную кошку, выбросив ее позже в мусорный бак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Полицейские обнаружили публикацию об убийстве животного в ходе мониторинга интернета. Силовикам удалось установить злоумышленника и задержать его. Оказалось, что подозреваемый — житель Красноуфимска в Свердловской области, его уже судили, однако Волк не уточнила, за что мужчину ранее привлекали к ответственности.

Задержанный пояснил, что убил кошку, будучи пьяным. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В апреле правоохранительные органы начали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором женщина избивает свою собаку из-за пролитого кофе. Как сообщили РБК в пресс-службе, нарушительницу удалось установить — ей оказалась 28-летняя жительница Уфы.

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Теги
Полина Дуганова
Свердловская область Ирина Волк полицейские полиция жестокое обращение с животными
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