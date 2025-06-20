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Общество ,  
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Полиция нашла авторов «страшной комнаты» с мертвыми собаками

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Сотрудники полиции нашли и опросили четверых детей, организовавших «страшную комнату» с мертвыми собаками в заброшенной постройке в Благовещенске Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее в Сети появились видео комнаты с пентаграммами на стенах и нарисованном на полу кругом, в котором лежат тела мертвых собак. Полиция установила, что четверо детей 2012 года рождения без разрешения пришли в недостроенное заброшенное здание на улице Текстильной. Стены там и так были разрисованы, но дети нанесли новые изображения, а также принесли туда останки двух собак, которые нашли неподалеку в сгоревшем строении.

Свою работу дети сфотографировали и засняли на видео, которые отправили знакомым. Потом кадры были опубликованы в одном из мессенджеров, сказали в МВД, не уточнив, кем.

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Инспекторы по делам несовершеннолетних ведут с детьми профилактическую работу, привлечь к ней хотят учителей школы, где учатся подростки, говорится в сообщении. В полиции также отметили, что раньше четверо детей и их семьи на профилактическом учете не состояли и не привлекали внимание полиции.

Amur Mash опубликовал видео, на котором девочка просит прощения за себя и всю компанию. Дети не хотели никого пугать, а думали просто пошутить, сказала она. По данным телеграм-канала, несовершеннолетних не накажут.

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Софья Полковникова
Дети останки собаки Благовещенск Амурская область
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