Подрядчиков реставрации Биржи в Петербурге арестовали по делу о хищении

Подрядчиков реставрации здания Биржи в центре Санкт-Петербурга обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении работ. По данным следствия, хищения происходили с 2020 по 2024 год в рамках контракта с Эрмитажем

Здание Биржи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Подрядчики реставрации здания Биржи на Васильевском острове в центре Санкт-Петербурга арестованы по делу о хищении, сообщили два источника РБК, знакомых с ходом расследования. По их словам, нарушения были выявлены в ходе проверки Минкульта, которую проводила Генпрокуратура, по требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело. Генеральному директору ООО «ГазПроектСтрой» Павлу Нарницкому, а также руководителю проектов «ССУ-5», главе проекта реставрации Биржи Виталию Лисунову предъявлено обвинение в хищении (часть 4 статьи 159 УК). 5 июня они были арестованы, подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре.

По словам собеседников РБК, Нарницкого и Лисунова обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении работ по реставрации здания Биржи. Дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По версии следствия, Нарницкий, Лисунов, а также иные неустановленные участники организованной группы в период с 2020 по 2024 год совершили хищение бюджетных средств в сумме 83 млн руб. в рамках исполнения контракта, заключенного с Государственным Эрмитажем, рассказывает собеседник РБК. По его словам, следствие считает, что акты приемки содержали заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

Контракт на реставрацию и приспособление здания под курортные нужды был заключен с компанией «ГазПроектСтрой» в 2020 году стоимостью 287 млн руб., в 2023 году он был увеличен. Его расторгли в сентябре 2024 года из-за просрочки исполнения обязательств подрядчиком, в октябре «ГазПроектСтрой» был внесен в список недобросовестных поставщиков. В середине 2024 года функции заказчика реставрации были переданы от Эрмитажа Министерству культуры из-за резкого увеличения стоимости работ. В декабре 2024 года стало известно, что новый конкурс на работы выиграла московская компания ООО «РСК-Ренессанс», писала «Фонтанка». Окончание работ запланировано на конец 2026 года.

В 2023 году телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что Эрмитаж подал заявку на продолжение финансирования Биржи для проведения внутренних отделочных работ. Министерство культуры поддержало эту заявку. «Финансирование дальнейших работ на данный момент не открыто. И это беда Биржи. Здание должно жить. Оно должно использоваться. За ним нужно следить, ухаживать. Здание не живет — вы сами понимаете. Что может от этого пострадать? Фасады вполне могут. Где-то заметет, где-то не убрали, где-то залило. Большая часть здания, конечно, она проживет, оно будет стоять… Вроде как и достроили, но вроде как и не достроили», — говорил телеканалу «Санкт-Петербург» Лисунов. По его словам, новый контракт должен был включать усиление внутренних конструкций, модернизацию инженерного оборудования, реставрацию интерьеров, на эти цели необходимо было выделить не менее 2,5 млрд руб.

Здание Биржи построено в Петербурге в 1805–1816 годах по прoекту архитектора Тома де Томона. После революции в здании располагался клуб моряков. В 1920-е годы — торговая палата и биржа чернорабочих. В 1930 году здание было передано Академии наук. В конце 1930-х — музею авиации, а в 1939 там открылся Центральный вoенно-морской музей, проработавший в здании до 2011 года. Государственный Эрмитаж получил историческое здание Биржи на баланс в 2014 году. «Эрмитаж получил здание не чтобы расширяться, а чтобы спасти его», — говорил директор музея Михаил Пиотровский.

Заместитель директора Эрмитажа по научной работе, историк и государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов ранее заявлял, что в здании Биржи планируется открыть Музей геральдики. По его словам, такой уникальный музей «может сделать только Эрмитаж с его энциклопедическим разнообразием собрания».

В 2024 году в ходе визита президента Владимира Путина в Эрмитаж вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в здании после реставрации откроется музей воинской славы России. Концепция нового музея будет основана на образе князя и полководца Александра Невского и на подвигах, совершенных им в XIII веке.