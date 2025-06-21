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В Бразилии восемь человек погибли при падении воздушного шара

В Бразилии восемь человек погибли при падении воздушного шара
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В бразильском штате Санта-Катарина по меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара, сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу в соцсети X.

«21 человек находился на борту — восемь погибших, 13 выживших. <...> Мы продолжаем следить за ситуацией», — написал он.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Воздушный шар загорелся в воздухе. Причину аварии пока расследуют, сообщает Globo. По предварительной информации, пожар начался в корзине воздушного шара из-за горелки.

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Фото:ANI / Reuters

В регионе была ясная погода во время происшествия. Шар упал в сельской местности недалеко от медицинского центра.

Выживших, включая пилота, доставили в ближайшие больницы.

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Полина Минаева
Бразилия крушения воздушные шары происшествия
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