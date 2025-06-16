В Индии при обрушении моста погибли четверо и ранены свыше 50 туристов
В индийском городе Пуна 15 июня рухнул мост через реку Индраяни, четыре туриста погибли, еще 51 человек пострадал, сообщило агентство ANI.
По словам очевидцев, перед обрушением моста на нем собралась огромная толпа. Место было популярным среди туристов — туда приходили делать красивые фотографии, рассказали местные жители The Indian Express.
«По выходным с обеих сторон моста выстраивается очередь. По обочинам дороги, ведущей к мосту, припарковано множество машин, что говорит о том, как много людей сюда приезжают», — подчеркнули они.
По словам местных жителей, власти несколько раз предупреждали, что переправа небезопасная, но туристы все равно регулярно приезжали посмотреть на достопримечательность.
Два года назад власти даже оградили мост, но люди сломали этот барьер. Рядом с сооружением установили доску с предупреждением, что мост непригоден для проезда, но ее полностью игнорировали, рассказали местные жители.
Некоторые туристы, которые были на мосту в момент его обрушения, до сих пор числятся пропавшими без вести. На месте возобновили в понедельник поисково-спасательные операции.
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