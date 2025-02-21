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ФАС завела дело из-за высоких цен на воду во Внуково

ФАС решила разобраться в высокой стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта. В прошлом году службу заинтересовала продажа там воды 0,5 л по цене в 150 руб.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городе Москве возбудило антимонопольные дела из-за стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Дела возбудили по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».

ФАС проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. Если служба выявит нарушения, компании выдадут обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также обяжут выплатить штраф.

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В ноябре 2024 года ФАС организовала проверку из-за высоких цен на бутилированную питьевую воду в зоне международных вылетов аэропорта Внуково.  Там нашлись несколько торговых точек, продающих бутилированную воду объемом 0,5–0,6 литра по цене  от 150 руб., при том, что цена на аналогичную воду того же объема вне аэропорта не превышает 70 руб. 

Это не первый случай, когда ФАС выносит соответствующие предписания за необоснованно высокие тарифы на товары и услуги, оказываемые в зонах российских аэропортов. В декабре того же года ФАС признала «монопольно высокими» новые тарифы на парковку возле петербургского аэропорта Пулково. В итоге служба предписала компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которое управляет парковками и аэропортом, снизить стоимость тарифа в течение 20 дней.

В ФАС отмечали, что служба получила большое количество жалоб из-за роста цен. Тогда сотрудники службы провели проверку и заключили, что стоимость аренды одного парковочного места в зонах коммерческих парковок возросла в среднем в два раза. Объективных причин для столь резкого увеличения стоимости в текущем году служба не обнаружила. Также в ФАС указывали, что у приезжающих в аэропорт водителей на личных автомобилях нет альтернативной парковки.

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Теги
УФАС по Москве Внуково аэропорты питьевая вода необоснованные торговые наценки антимонопольное дело
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