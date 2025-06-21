Момент встречи Сергея Тихановского с женой. Видео

Светлана Тихановская встретилась с освобожденным после пяти лет заключения мужем

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Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский после освобождения встретился с женой Светланой. Он находился в тюрьме с 2020 года.Освобождение Тихановского последовало за визитом в Белоруссию спецпредставителя президента США Кита Келлога и его встречи с Александром Лукашенко.

Вместе с оппозиционером были освобождены еще несколько сторонников оппозиции, всего 14 человек.

После освобождения мужа Тихановская поблагодарила в X Трампа, Келлога, его помощника Джона Коула, Госдепартамент, зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита и др.