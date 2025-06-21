Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и сопровождающую его делегацию, сообщает информагентство Anadolu.

Встреча прошла в Конгресс-центре Лютфи Кырдар в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая открылась 21 июня.

На встрече присутствовали в том числе глава МИД Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

Ранее, выступая на сессии Совета, Эрдоган раскритиковал Израиль за эскалацию на Ближнем Востоке, в том числе за удары по Ирану.

«Мы не допустим, чтобы в нашем регионе установился новый порядок, границы которого будут очерчены кровью», — заявил он.

По словам Эрдогана, правительство Израиля остается «единственным препятствием на пути к миру в регионе».

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории.