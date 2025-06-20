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Политика ,  
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Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении

В стамбульском дворце Долмабахче началась встреча Эрдогана и Пашиняна
Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Николом Пашиняном, Стамбул, Турция, 20 июня 2025 года
Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Николом Пашиняном, Стамбул, Турция, 20 июня 2025 года (Фото: Mustafa Kamaci Presidential Press Office / Reuters)

В Стамбуле началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим с рабочим визитом, сообщает газета Sabah. По ее данным, турецкий лидер принял гостя в своем рабочем офисе во дворце Долмабахче. Подробности издание не приводит.

Самолет с Пашиняном прибыл в международный аэропорт Стамбула утром 20 июня. Там его встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи. Из аэропорта премьер направился на встречу с представителями армянской общины в Турции.

Вместе с ним в Стамбул прилетели еще 12 членов правительства и парламента Армении, включая министра иностранных дел Арарата Мирзояна. В пресс-службе кабмина Армении визит Пашиняна в Турцию назвали рабочим.

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашиняна пригласил Эрдоган. Он назвал предстоящий визит «историческим».

В июне 2023 года Пашинян уже посещал Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Эрдогана.

Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об их аннулировании.

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Денис Малышев
Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Армения
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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