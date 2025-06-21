В Москве провели технический запуск четырех станций Троицкой линии метро

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В столице провели технический запуск нового участка Троицкой линии метро «Новаторская» — «ЗИЛ», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам Собянина, технический запуск — «последний этап подготовки к открытию» станций для пассажиров.

Длина нового участка линии составила 9,7 км. Четыре станции — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» — по словам мэра, смогут принять первых пассажиров уже в День города (в 2025 году он отмечается 6 и 7 сентября. — РБК).

На станции «ЗИЛ» будет доступна пересадка на МЦК и Бирюлевскую линию метро, на «Крымской» — на МЦК, а на «Академической» — на Калужско-Рижскую линию. На «Новаторской» уже работает пересадка на БКЛ.

По словам Собянина, открытие нового участка улучшит транспортную доступность семи районов Москвы. «Для 600 тыс. москвичей метро станет ближе», — добавил он.

Специалисты также занимаются проектной разработкой южного участка Троицкой линии «Новомосковская» — Троицк. В результате линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» на МЦК до Троицка.

Накануне заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на ПМЭФ рассказал о развитии новых технологий в метро. По его словам, в правительстве города рассчитывают, что уже к концу этого года удастся запустить беспилотный поезд метро. В первое время он будет передвигаться ночью без пассажиров. Затем он сможет ездить с пассажирами без специально обученного машиниста.

Как отметил Ликсутов, беспилотным поездом метро занимается та же команда, которая занималась разработкой беспилотного трамвая — примерно в сентябре—октябре он должен начать ездить по маршруту без человека, который имеет право им управлять. По словам вице-мэра, «подобного трамвая с точки зрения его технических возможностей и беспилотного управления нет нигде в мире».