Знаменитые роли Валентины Талызиной. Видео
Валентина Талызина за свою карьеру исполнила роли в 139 фильмах. Среди ее знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино, роль учительницы в фильме «Большая перемена» и Марии Павловны в фильме «Гостья из будущего». В Театре Моссовета Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей, выступала с поэтическими программами в России и за рубежом, работала на радио.
22 января 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, с днем рождения ее тогда поздравлял президент Владимир Путин. Свой юбилей Талызина отметила на сцене Театра Моссовета, сыграв Графиню в спектакле «Пиковая дама».
Валентина Талызина умерла 21 июня.
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