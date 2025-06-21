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ПМЭФ-2025 ,  
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Министр труда сообщил об индексации пенсий по росту зарплат в 2026 году

Министр труда Котяков: пенсии проиндексируют по росту зарплат в апреле 2026 года
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

1 апреля 2026 года страховую часть пенсии в России проиндексируют по темпу роста зарплат, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

С 2026 года пенсии будут увеличивать в два этапа. 1 февраля выплату будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год. По словам Котякова, к февралю «уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции».

Второй этап индексации будет проходить 1 апреля, ее будут проводить согласно темпам роста доходов Социального фонда.

«В этот, второй, этап страховая часть (пенсии — РБК) будет индексироваться по уровню темпов заработной платы. То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд», — пояснил Котяков.

По его словам, двойную индексацию пенсий учтут при планировании бюджета на 2026 год.

Сейчас пенсии в России индексируют 1 января каждого года. В частности, с 1 января 2025 года страховые пенсии в России увеличили на 7,3%.

В России сократилось число пенсионеров
Общество
Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В середине июня в Социальном фонде сообщили, что в стране проживает около 41 млн пенсионеров, из них 8 млн ходят на работу. В начале года на учете в Соцфонде стояли более 41,17 млн пенсионеров. Большинство получающих пенсии в России составляют женщины.

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Теги
Дарья Беспалько
Пенсия индексация министр труда Антон Котяков ПМЭФ
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