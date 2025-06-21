Премьер-министру Дании подарили сертификат в виде картонного осла

Однопартийцы подарили премьер-министру Дании Метте Фредериксен подарочный сертификат в виде картонного осла, сообщает портал Se og Hør.

Сертификат Фредериксен получила на вечеринке в честь 10-летия на посту лидера Социал-демократической партии. Картонного осла премьер сможет обменять на настоящее животное после того, как завершит политическую карьеру.

Фредериксен после окончания работы в должности премьера намерена переехать в загородный дом на острове Мён в Балтийском море. На новом месте политик хочет заняться фермерством.

Вечеринка состоялась в школе гостиничного и ресторанного дела в районе Вальбю в Копенгагене. Всего на мероприятии собрались около 100 человек — политики, артисты и бизнесмены.

Формально 10-летняя годовщина работы Фредериксен на посту лидера социал-демократов наступит 28 июня. Однако премьер перенесла вечеринку из-за участия в саммите НАТО в Гааге. Пост премьера она занимает с июня 2019 года.