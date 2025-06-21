Премьер-министру Дании подарили сертификат в виде картонного осла
Однопартийцы подарили премьер-министру Дании Метте Фредериксен подарочный сертификат в виде картонного осла, сообщает портал Se og Hør.
Сертификат Фредериксен получила на вечеринке в честь 10-летия на посту лидера Социал-демократической партии. Картонного осла премьер сможет обменять на настоящее животное после того, как завершит политическую карьеру.
Фредериксен после окончания работы в должности премьера намерена переехать в загородный дом на острове Мён в Балтийском море. На новом месте политик хочет заняться фермерством.
Вечеринка состоялась в школе гостиничного и ресторанного дела в районе Вальбю в Копенгагене. Всего на мероприятии собрались около 100 человек — политики, артисты и бизнесмены.
Формально 10-летняя годовщина работы Фредериксен на посту лидера социал-демократов наступит 28 июня. Однако премьер перенесла вечеринку из-за участия в саммите НАТО в Гааге. Пост премьера она занимает с июня 2019 года.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов