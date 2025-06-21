В Госдуме предложили поднять выплату по ипотеке многодетным до ₽900 тыс.

В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат на погашение ипотеки для многодетных семей до 900 тыс. руб., сообщил в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2025 глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Пока все это предложение вроде бы поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита», — рассказал Аксаков.

По словам депутата, в стране работает широкая программа поддержки рождаемости, в частности, материнский капитал. Однако, отметил Аксаков, демографическая ситуация требует дополнительных мер стимулирования.

Глава комитета сообщил, что в 2026 году в России начнет действовать программа семейных инвестиций. Проект предполагает открытие совместного счета супругов, на который будут начислять проценты. В рамках программы семьи смогут получать налоговый вычет до 130 тыс. руб., отметил Аксаков.

На данный момент многодетные семьи могут получить на погашение ипотеки федеральную выплату 450 тыс. руб. Право на нее имеют семьи с тремя и более детьми.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Александр Пахомов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что банк с 20 июня уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на жилье в новостройках.

По новым условиям, ставка по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% — по ИЖС. Ставки по комбо-ипотеке начинается от 6,97% в сочетании с семейной госпрограммой и от 7,03% — с IT-ипотекой.

Кроме того, по словам Пахомова, в ближайшее время банк планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам.