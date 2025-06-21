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Военная операция на Украине ,  
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Трамп посоветовал сенатору Грэму быть осторожнее в высказываниях

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал американского сенатора Линдси Грэма к осторожности в высказываниях, комментируя его недавний визит конгрессмена на Украину.

«Людям нужно быть очень осторожными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — заявил Трамп журналистам.

Так он отреагировал на майскую поездку Грэма на Украину, в рамках которой американские законодатели выразили поддержку Киеву. Трамп также отметил, что по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта «есть небольшой прогресс».

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Линдси Грэм

В июне после визита на Украину Грэм предложил освободить страны, оказывающие военную помощь Украине, от риска попасть под санкции, предполагающие 500-процентные пошлины. Эта мера предусмотрена законопроектом, который предложил Грэм, инициатива направлена в том числе на Китай.

Проект предполагает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ, уран и другие ресурсы. Грэм назвал предлагаемые меры «сокрушительными» для российской экономики и выразил уверенность, что, если мирное соглашение не будет достигнуто, сенат примет решительные шаги.

Москва считает санкции незаконными и требует их отмены. В Кремле отмечали, что урегулирование конфликта на Украине не может быть достигнуто в короткие сроки.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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