Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8

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Импортозамещенный самолет SJ-100, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), совершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба корпорации «Ростех», в состав которой входит ОАК.

Самолет преодолел около 6 тыс. км по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Жуковский с посадками в Иркутске и Новосибирске.

Перелет длился около 9 часов, проходил на высотах до 12 тыс. м и скоростях до 0.78 Маха (около 955 км/ч). Все системы работали штатно. Самолет прибыл в Жуковский для подготовки к сертификационным летным испытаниям.

Max — единица измерения скорости звука.

«Все бортовые системы отработали без замечаний», — сообщили в Ростехе.

Фото: rostecru / Telegram Фото: rostecru / Telegram Фото: rostecru / Telegram

Этот борт стал третьим опытным экземпляром, участвующим в программе сертификации. Он назван в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина. В конструкции заменены все иностранные компоненты, включая силовые установки, авионику, шасси, системы управления и электроснабжения.

Самолет SSJ-100 с полностью импортозамещенными деталями впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.

«Программа импортозамещения самолета Superjet вышла на финишную прямую. <...> На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели», — отметил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Первый полет длился около 40 минут, проходил на высоте до 3 тысяч метров и скорости до 500 км/ч.