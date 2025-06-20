На ПМЭФ вице-президент ЮАР сообщил, что Африке не нужны подачки

Пол Машатиле (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Страны Африки нуждаются в равном доступе к рынкам капитала, знаний и технологий, а не «в подачках», заявил вице-президент Южно-африканской Республики (ЮАР) Пол Машатиле на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он участвует в пленарной сессии форума вместе с президентом России Владимиром Путиным. РБК ведет трансляцию.

«Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерства, основанного на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам — рынкам капитала, знаний и технологий», — сказал вице-президент ЮАР. Он также отметил, что его страна может стать для ее партнеров «воротами в Африку».

«ПМЭФ является признанной платформой для глобального диалога по многочисленным вопросам в сфере экономики», — добавил Машатиле. По словам гостя форума, для него большая честь «иметь возможность обратиться к столь уважительному собранию коллег здесь».

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Форум проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году его тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они участвуют в «живом и виртуальном форматах», сообщили в Кремле. Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.