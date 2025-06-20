Путин назвал провокаторами тех, кто считает Россию ненадежным союзником

Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Все, кто называет Россию ненадежным союзником в вопросе израильско-иранского конфликта, являются провокаторами, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию ведет РБК.

«Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию», — считает Путин.

При этом президент подчеркнул, что провокаторы «не добьются своих целей», поскольку украинский конфликт и конфликт между Израилем и Ираном — совершенно разные конфликты.

«Что касается надежности и ненадежности России как союзника, здесь уже говорили о том, что мы должны проявлять определенную солидарность, так и есть. Но в каждом случае все-таки любые конфликты достаточно уникальны», — подчеркнул президент.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран обвинения отверг и начал ответную операцию. С того дня стороны обмениваются ударами.

Россия считает недопустимыми и незаконными израильские атаки на мирные объекты в Иране и требует прекратить их, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации.