Путин назвал провокаторами тех, кто считает Россию ненадежным союзником
Все, кто называет Россию ненадежным союзником в вопросе израильско-иранского конфликта, являются провокаторами, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию ведет РБК.
«Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию», — считает Путин.
При этом президент подчеркнул, что провокаторы «не добьются своих целей», поскольку украинский конфликт и конфликт между Израилем и Ираном — совершенно разные конфликты.
«Что касается надежности и ненадежности России как союзника, здесь уже говорили о том, что мы должны проявлять определенную солидарность, так и есть. Но в каждом случае все-таки любые конфликты достаточно уникальны», — подчеркнул президент.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран обвинения отверг и начал ответную операцию. С того дня стороны обмениваются ударами.
Россия считает недопустимыми и незаконными израильские атаки на мирные объекты в Иране и требует прекратить их, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов