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ПМЭФ-2025 ,  
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Принц Бахрейна прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ и адресовал их Путину

Сюжет
ПМЭФ-2025

Принц Бахрейна прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ и адресовал их Путину
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Принц Бахрейна, советник по национальной безопасности короля и командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халиф начал свое выступление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) с цитаты стихотворения Александра Пушкина в адрес президента России Владимира Путина, с которым он участвует в пленарной сессии. РБК ведет трансляцию.

«Прошу извинения, я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина из его известного стихотворения», — сказал принц. После этого прочитал по памяти одну из строчек стихотворения Пушкина «Памятник», написанного в 1836 году: «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждаю».

«Так вот, это мудрая политика, подобная словам Пушкина, — это ваша политика по отношению к народу», — объяснил гость ПМЭФ-2025.

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Экономика
Владимир Путин

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.

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