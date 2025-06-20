Принц Бахрейна прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ и адресовал их Путину

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Принц Бахрейна, советник по национальной безопасности короля и командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халиф начал свое выступление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) с цитаты стихотворения Александра Пушкина в адрес президента России Владимира Путина, с которым он участвует в пленарной сессии. РБК ведет трансляцию.

«Прошу извинения, я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина из его известного стихотворения», — сказал принц. После этого прочитал по памяти одну из строчек стихотворения Пушкина «Памятник», написанного в 1836 году: «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждаю».

«Так вот, это мудрая политика, подобная словам Пушкина, — это ваша политика по отношению к народу», — объяснил гость ПМЭФ-2025.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.