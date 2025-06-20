Путин назвал глубину зоны безопасности на границе с Украиной

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Глубина зоны безопасности на границе с Украиной составляет 10–12 км, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.

Как объяснил президент, зону безопасности пришлось создать в связи с постоянными атаками артиллерии и беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы.

«Глубина составляет где-то от 10 до 12 км, где-то там 8, 10, 12 км. Дальше город Сумы, областной центр. Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю», — сказал он.

Город Сумы находится в Сумской области Украины и расположен в 20 км от российской границы. Регион расположен на северо-востоке Украины и граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России.

Российские военные освободили Курскую область спустя почти девять месяцев после вторжения ВСУ, которое произошло в начале августа 2024 года. О полном освобождении региона 26 апреля сообщили глава Генштаба Валерий Герасимов и Минобороны России.