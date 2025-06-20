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На учениях НАТО ЧП на подлодке ликвидировали с помощью кофе и печенья

Фото: Dave Fliesen / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Dave Fliesen / U.S. Navy / Getty Images

Во время учений НАТО «Baltops 25» в Балтийском море, одна из подводных лодок сообщила о «чрезвычайной ситуации» — на борту закончился кофе. Тогда с союзного судна экипажу по канату передали пакет с бобами и итальянское печенье, сообщает BILD.

«Хотя это был всего лишь кофе, мы показали, что даже небольшие подразделения, такие как наш катер P2000, могут быстро и эффективно реагировать на потребности наших союзников», — сказал командир судна, передавшего продукты, лейтенант Джек Мейсон.

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Фото:Staff Sgt. Alexander Cook / Keystone Press Agency / Global Look Press

В учениях участвовали 50 кораблей и подводных лодок, более двух десятков самолетов, 9000 солдат из 17 стран.

Район учений простирается на 103 000 кв. км от Ютландии в Дании до Гданьского залива.

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Софья Полковникова
кофе учения НАТО Балтийское море
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