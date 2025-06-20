Сотрудников посольства Великобритании эвакуировали из Ирана

Посольсто Великобритании в Иране (Фото: FarsNews / Getty Images)

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Иране в связи с продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта. Сообщение опубликовано на сайте правительства Великобритании.

«В связи с ситуацией, создающей опасность для жизни и здоровья, сотрудники Великобритании временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно», — говорится в сообщении.

Согласно данным The Telegraph, семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану 13 июня.

Также 18 июня, уже после обострения конфликта, Великобритания вывезла семьи сотрудников посольства в Тель-Авиве и консульства в Иерусалиме. В правительстве объяснили, что они «были временно отозваны в качестве меры предосторожности».

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес ракетный удар по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил ракетной атакой и беспилотниками по израильским городам. С тех пор страны продолжают обмениваться ударами.