Путин сообщил о планах России попасть в начало рейтинга Business Ready

Путин: к 2030 году Россия должна быть в 20-ке мировых лидеров по ведению бизнеса

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

До конца десятилетия Россия должна войти в первую двадцатку мирового рейтинга легкости ведения бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2025). РБК ведет трансляцию.

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик», — сказал глава государства.

Рейтинг стран по условиям ведения бизнеса Doing Business составлял до 2021 года Всемирный банк. Затем он запустил новый проект Business Ready.

18 июня на полях ПМЭФ вице-премьер России Александр Новак заявил, что в новом рейтинге Россия предположительно находится среди 50 стран с начала списка.

«Россия сама себя оценила, Агентство стратегических инициатив этим занималось вместе с регионами», — объяснил Новак. По его словам, в 2025 году оценка будет происходить по 100 странам, а в следующем году — по 180 странам.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Форум проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году его тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они участвуют в «живом и виртуальном форматах», сообщили в Кремле.