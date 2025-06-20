Путин заявил о рекордно низком уровне бедности в России
Россия достигла рекордно низкого уровня бедности, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.
«Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в России. По итогам прошлого года она составила 7,2%», — сказал он. Это 10,5 млн человек, отметил Путин.
При этом позитивная динамика снижения уровня бедности в России сохраняется. Президент уточнил, что за первый квартал 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 млн людей.
«Я повторю для наших гостей. В 2000-м году уровень бедности составлял 29% России. И в такой, ну, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек», — напомнил Путин.
Он также подчеркнул, что Россия должна стремиться к дальнейшему снижению уровня бедности до уровня 5%.
Петербургский международный экономический форум проходит в 2025 году с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в этом году — «Общие ценности — основа роста
в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они будут участвовать в ПМЭФ-2025 в «живом и виртуальном форматах»
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов