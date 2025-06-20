Путин заявил о рекордно низком уровне бедности в России

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Россия достигла рекордно низкого уровня бедности, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.

«Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в России. По итогам прошлого года она составила 7,2%», — сказал он. Это 10,5 млн человек, отметил Путин.

При этом позитивная динамика снижения уровня бедности в России сохраняется. Президент уточнил, что за первый квартал 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 млн людей.

«Я повторю для наших гостей. В 2000-м году уровень бедности составлял 29% России. И в такой, ну, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек», — напомнил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия должна стремиться к дальнейшему снижению уровня бедности до уровня 5%.

Петербургский международный экономический форум проходит в 2025 году с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в этом году — «Общие ценности — основа роста

в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они будут участвовать в ПМЭФ-2025 в «живом и виртуальном форматах»