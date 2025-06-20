Возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после ракетного удара

Ракета упала рядом с многоквартирными домами, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Есть пострадавшие. Железнодорожная станция Беэр-Шева — Север временно закрыта

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Иранская баллистическая ракета упала в Беэр-Шеве на юге Израиля, пишет The Times of Israel.

Ракета упала рядом с многоквартирными домами, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Ущерб был нанесен нескольким домам.

Пять человек получили легкие ранения в результате атаки, сказали в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом». Больница «Сорока», в свою очередь, сообщает о семи пострадавших.

По информации CNN, возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после удара. На видео, опубликованном «Маген Давид Адом», запечатлено несколько пожаров на одной из улиц города, недалеко от технопарка, где находится офис Microsoft, передает телеканал.

Железнодорожная станция Беэр-Шева — Север возле Университета имени Бен-Гуриона временно закрыта, пишет Haaretz со ссылкой на компанию Israel Railways.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю одну ракету, в ответ была запущена ракета-перехватчик, она не сработала, пишет газета. В Беэр-Шеве и близлежащих городах на юге Израиля прозвучали сирены на фоне атаки.

По данным ЦАХАЛ, четыре беспилотника, запущенных с территории Ирана ночью, были перехвачены. Один был сбит над Хайфой, еще три — над Мертвым морем.

Накануне удар был нанесен по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадали несколько десятков человек.