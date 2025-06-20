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Война Израиля и Ирана ,  
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Возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после ракетного удара

Возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после ракетного удара Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Ракета упала рядом с многоквартирными домами, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Есть пострадавшие. Железнодорожная станция Беэр-Шева — Север временно закрыта

Возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после ракетного удара
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Иранская баллистическая ракета упала в Беэр-Шеве на юге Израиля, пишет The Times of Israel.

Ракета упала рядом с многоквартирными домами, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Ущерб был нанесен нескольким домам.

Пять человек получили легкие ранения в результате атаки, сказали в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом». Больница «Сорока», в свою очередь, сообщает о семи пострадавших.

По информации CNN, возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после удара. На видео, опубликованном «Маген Давид Адом», запечатлено несколько пожаров на одной из улиц города, недалеко от технопарка, где находится офис Microsoft, передает телеканал.

Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Железнодорожная станция Беэр-Шева — Север возле Университета имени Бен-Гуриона временно закрыта, пишет Haaretz со ссылкой на компанию Israel Railways.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю одну ракету, в ответ была запущена ракета-перехватчик, она не сработала, пишет газета. В Беэр-Шеве и близлежащих городах на юге Израиля прозвучали сирены на фоне атаки.

По данным ЦАХАЛ, четыре беспилотника, запущенных с территории Ирана ночью, были перехвачены. Один был сбит над Хайфой, еще три — над Мертвым морем.

Накануне удар был нанесен по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадали несколько десятков человек.

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Елена Чернышова
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