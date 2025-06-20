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ПМЭФ-2025 ,  
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Захарова сообщила, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию

Захарова: более сотни украинских детей из списка Киева нашли в Германии
Сюжет
ПМЭФ-2025
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Германии находятся более ста детей, в похищении которых Украина обвинила Россию, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии», — сказала Захарова.

Она добавила, что, по заявлениям североевропейских государств, те не знают, сколько пропавших украинских детей находятся на их территории. Кроме того, в Польшу прибыли «тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить». Никто не знает, где они находятся, отметила Захарова. Она также сказала, что в европейских странах детей в украинских семьях отбирают у родителей.

На переговорах в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список детей, которых хочет вернуть на родину, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил о передаче России списка детей для возвращения на Украину
Политика
Андрей Ермак

После начала военной операции на Украине уполномоченная украинского президента по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила о «депортации» 11 тыс. детей Россией. В Кремле подчеркивали, что речь идет об «эвакуации» и случаев разделения семей не было.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Персоны
Софья Полковникова
Дети Украина Мария Захарова ПМЭФ
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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