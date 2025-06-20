Захарова: более сотни украинских детей из списка Киева нашли в Германии

Захарова сообщила, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию

Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Германии находятся более ста детей, в похищении которых Украина обвинила Россию, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии», — сказала Захарова.

Она добавила, что, по заявлениям североевропейских государств, те не знают, сколько пропавших украинских детей находятся на их территории. Кроме того, в Польшу прибыли «тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить». Никто не знает, где они находятся, отметила Захарова. Она также сказала, что в европейских странах детей в украинских семьях отбирают у родителей.

На переговорах в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список детей, которых хочет вернуть на родину, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

После начала военной операции на Украине уполномоченная украинского президента по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила о «депортации» 11 тыс. детей Россией. В Кремле подчеркивали, что речь идет об «эвакуации» и случаев разделения семей не было.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».