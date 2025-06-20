В Петербурге с закрытой вечеринки с Ольгой Бузовой увезли гостя ПМЭФ
В Санкт-Петербурге с закрытой вечеринки, где хедлайнером была заявлена Ольга Бузова, в отделение полиции увезли участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) после того, как он стал бить посуду. Инцидент произошел в ночь на 20 июня в ресторане Bellevue на территории «Гранд отель Мойка 22», сообщает «Фонтанка». Она указала, что вечеринка прошла «накануне вечером».
Как уточняет издание, мужчина метал стеклянные бокалы с террасы ресторана. Полицию вызвала юрист отеля. Задержанного доставили в 78-й отдел полиции, им оказался 41-летний уроженец Мурманска.
Панорамный ресторан Bellevue расположен на девятом этаже отеля в центре Петербурга. С его террасы благодаря 360-градусному обзору открываются виды на главные достопримечательности города, включая Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловскую крепость, сообщается на сайте заведения. Там же указано, что в дни проведения ПМЭФ 19 и 20 июня ресторан «закрыт под мероприятие».
Вечером 19 июня в Bellevue медиахолдинг Independent Media проводил в рамках ПМЭФ-25 закрытое мероприятие под названием «И пусть весь мир подождет».
Из афиши следует, что оно должно было пройти с 18:00 до 23:00. В качестве хедлайнеров были приглашены телеведущая и певица Ольга Бузова и актер и музыкант Алексей Воробьев.
Судя по кадрам издания Peopletalk, Воробьев пришел с супругой Аидой Гарифуллиной. Также на вечеринке присутствовала украинская поп-певица Анна Седокова. За пультом стоял Гриша Super.
«Гости проводили закат, пообщались, спели вместе с хедлайнерами — и продолжают отдыхать, пусть весь мир подождет!» — сообщает телеграм-канал организаторов. Пост был опубликован в 00:02.
На следующий день в том же ресторане состоялось afterparty вечеринки.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в гостиницу «Гранд отель Мойка 22», в оргкомитет ПМЭФ, а также в Independent Media.
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