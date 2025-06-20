 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

В Петербурге с закрытой вечеринки с Ольгой Бузовой увезли гостя ПМЭФ

Полиция пришла на закрытую вечеринку с Бузовой и Седоковой для участников ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В Санкт-Петербурге с закрытой вечеринки, где хедлайнером была заявлена Ольга Бузова, в отделение полиции увезли участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) после того, как он стал бить посуду. Инцидент произошел в ночь на 20 июня в ресторане Bellevue на территории «Гранд отель Мойка 22», сообщает «Фонтанка». Она указала, что вечеринка прошла «накануне вечером».

Как уточняет издание, мужчина метал стеклянные бокалы с террасы ресторана. Полицию вызвала юрист отеля. Задержанного доставили в 78-й отдел полиции, им оказался 41-летний уроженец Мурманска.

Панорамный ресторан Bellevue расположен на девятом этаже отеля в центре Петербурга. С его террасы благодаря 360-градусному обзору открываются виды на главные достопримечательности города, включая Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловскую крепость, сообщается на сайте заведения. Там же указано, что в дни проведения ПМЭФ 19 и 20 июня ресторан «закрыт под мероприятие».

Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Бизнес

Вечером 19 июня в Bellevue медиахолдинг Independent Media проводил в рамках ПМЭФ-25 закрытое мероприятие под названием «И пусть весь мир подождет».

Из афиши следует, что оно должно было пройти с 18:00 до 23:00. В качестве хедлайнеров были приглашены телеведущая и певица Ольга Бузова и актер и музыкант Алексей Воробьев.

Судя по кадрам издания Peopletalk, Воробьев пришел с супругой Аидой Гарифуллиной. Также на вечеринке присутствовала украинская поп-певица Анна Седокова. За пультом стоял Гриша Super.

«Гости проводили закат, пообщались, спели вместе с хедлайнерами — и продолжают отдыхать, пусть весь мир подождет!» — сообщает телеграм-канал организаторов. Пост был опубликован в 00:02.

На следующий день в том же ресторане состоялось afterparty вечеринки.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в гостиницу «Гранд отель Мойка 22», в оргкомитет ПМЭФ, а также в Independent Media.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
При участии
Ольга Ваганова
ПМЭФ вечеринка Ольга Бузова полиция Анна Седокова
Ольга Бузова фото
Ольга Бузова
телеведущая, певица, актриса
20 января 1986 года
Анна Седокова фото
Анна Седокова
певица, телеведущая, актриса
16 декабря 1982 года
Материалы по теме
На сессию ПМЭФ принесли Лабубу. Фото
Общество
Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России
Технологии и медиа
«Уверен, еда вкусная»: на ПМЭФ нашли робота-официанта
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
Путин начал выступление на ПМЭФ-2025 Политика, 15:47
Каменщик обжаловал решение о передаче Домодедово государству Бизнес, 15:46
Чем известен Квинси Промес и за что его экстрадировали в Нидерланды 15:44
ПСБ и СПбПУ подписали соглашение о цифровых двойниках Пресс-релиз, 15:40
В США готовят ETF на базе Solana. Кто их запустит и что о них важно знать Крипто, 15:37
В ЦБ поспорили с Грефом о равновесном курсе рубля Финансы, 15:37
Хуснуллин предсказал рост цен на жилье в ближайшие годы Недвижимость, 15:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Полиция нашла авторов «страшной комнаты» с мертвыми собаками Общество, 15:35
Вышел тизер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Life, 15:33
«Билайн» и Innostage объединили усилия в области кибербезопасности Отрасли, 15:30
Силуанов заявил, что Россия вернет замороженные за границей активы Политика, 15:29
ПСБ и «Передовые технологии» будут развивать рынок телеком оборудования Пресс-релиз, 15:25
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
«Спартак» подписал контракт с трехкратным финалистом Кубка Гагарина Спорт, 15:23