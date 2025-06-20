Чернышенко пообещал, что в «стране добрых людей» будет «добрый» ИИ
Через технологии проявляется система ценностей общества, и в России, где живут добрые люди, обязан появиться «добрый» искусственный интеллект (ИИ), заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.
«Россия не только разделяет традиционные ценности. Россия — это страна добрых людей, поэтому у нас искусственный интеллект точно будет добрым», — отметил Чернышенко.
Чиновник напомнил о популярном в Сети видео, на котором россияне помогают роботу-доставщику перебраться через сугробы. По словам Чернышенко, в некоторых других странах роботов-доставщиков «разбивают, переворачивают», проявляют в их отношении акты вандализма.
Видео с россиянами, помогающими роботам, — «проявление общих ценностей». «Наши ценности и стандарты мы сможем через технологии также транслировать в мир», — добавил Чернышенко.
Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии 20 июня.
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