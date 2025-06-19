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ПМЭФ-2025 ,  
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«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Главной сессией второго дня ПМЭФ была дискуссия с участием Набиуллиной, Силуанова и Решетникова. Но программа форума ей не ограничивалась. РБК собрал яркие цитаты с остальных сессий
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Про «страну-бензоколонку»

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: «Для развития нашей страны любой экспорт — это хорошо. Без российских сырьевых и энергетических товаров не будет никакого глобального развития. Стесняться здесь нечего. Все эти присказки по поводу «страны-бензоколонки» — всего лишь недобросовестная политика. Потому что глобальному росту способствуют российская нефть, российский газ, металлы, золото, платина, медь... Россия может гордиться тем, что мы несем в дом тепло, электричество, поставляем пшеницу, растительное масло и многое другое».

Об «инфоксикации»

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co: «У человека случилась инфоксикация. Объемы информации кратно возросли, каналы кратно возросли, где и как потреблять. И каждый из них за внимание борется, борется довольно сильно, всеми доступными способами. Поэтому мы сейчас, как мне кажется, находимся на таком этапе разлома информационного потребления».

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Про искусственный интеллект

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Герман Греф, глава Сбербанка: «Поисковиками я перестал пользоваться давно. [ИИ] — быстрее и удобнее. <...> Проблема в том, как бы нам не разучиться думать и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать элементарные задачки... Честно сказать, мы сильно опаздываем с этим. Уже несколько лет назад было ясно, что надо думать, как [с учетом ИИ] мы будем строить процесс образования в школах. На мой взгляд, сейчас нужно очень быстро начинать действовать. Нет времени даже осмысливать процесс, потому что он слишком далеко зашел»

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Иван Оселедец, гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI: «Мы провели исследование о политической предвзятости LLM [больших языковых моделей] и отправили это на международную американскую конференцию. Посмотрим какой будет результат, это в некотором смысле наш какой-то троллинг <...> Собрали 109 исторических кейсов, например, как корейская война, афганская война... Взяли три ведущие LLM… Модели в среднем на 70% выбирают точку зрения США. Если ее попросить быть беспристрастной, то она все равно выбирает точку зрения США. Но если ее попросить быть китайским патриотом, на 99% она выбирает точку зрения Китая <...> Это означает, что они знают все, просто прикидываются. Когда мы начинаем предъявлять претензии модели — это то же самое, что предъявлять претензии ракете, что она сама решила лететь куда-то не туда. Важно кто вводит в нее инструкции и задает правила отбора».

О digital и реальности

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Степан Ковальчук, старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK: «Объективно, наш мир сильно меняется <...> Мы находимся уже несколько лет в изменении паттерна времяпрепровождения человека в интернете, в жизни. Мы сейчас боремся не только с конкурентами в диджитал, мы боремся и с временем человека вне интернета <...>. Современные технологии, соцсети формируют образ жизни <...> У тебя есть искусственный интеллект, который тебе эмулирует связь, дружбу, общение. У тебя есть друзья, у тебя есть соцсети. И, конечно, раньше ты обсуждал новости на лавке, сейчас люди уже обсуждают новости в комментариях, и это тектоническое изменение, с котором мы уже столкнулись».

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Про образование

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Станислав Близнюк, президент, Т-Технологии: «Каждый абитуриент — это бриллиант. Мы должны его выцепить, <...> рассказать, какие есть возможности, где он может работать. Потом попытаться его огранить и как можно быстрее применить его в какую-то практику в той или иной компании. То есть должно быть такое бережливое отношение, потому что это ценный ресурс, его будет все меньше и меньше».

«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Дмитрий Зауэрс, зампред правления «Газпромбанка»: «Участники индустрии и государство должны более плотно работать с университетами, объясняя, что нужно сегодня стране. Потому что у нас много конкуренции за ресурсы… У нас все хотят заниматься искусственным интеллектом или беспилотниками. А многими вещами, которыми нужно заниматься, никто не занимается. То есть нету нормальной мобилизации интеллектуального ресурса, очень много концентрации на хайпе».

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