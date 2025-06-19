«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ

Главной сессией второго дня ПМЭФ была дискуссия с участием Набиуллиной, Силуанова и Решетникова. Но программа форума ей не ограничивалась. РБК собрал яркие цитаты с остальных сессий

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Про «страну-бензоколонку»

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: «Для развития нашей страны любой экспорт — это хорошо. Без российских сырьевых и энергетических товаров не будет никакого глобального развития. Стесняться здесь нечего. Все эти присказки по поводу «страны-бензоколонки» — всего лишь недобросовестная политика. Потому что глобальному росту способствуют российская нефть, российский газ, металлы, золото, платина, медь... Россия может гордиться тем, что мы несем в дом тепло, электричество, поставляем пшеницу, растительное масло и многое другое».

Об «инфоксикации»

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co: «У человека случилась инфоксикация. Объемы информации кратно возросли, каналы кратно возросли, где и как потреблять. И каждый из них за внимание борется, борется довольно сильно, всеми доступными способами. Поэтому мы сейчас, как мне кажется, находимся на таком этапе разлома информационного потребления».

Про искусственный интеллект

Герман Греф, глава Сбербанка: «Поисковиками я перестал пользоваться давно. [ИИ] — быстрее и удобнее. <...> Проблема в том, как бы нам не разучиться думать и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать элементарные задачки... Честно сказать, мы сильно опаздываем с этим. Уже несколько лет назад было ясно, что надо думать, как [с учетом ИИ] мы будем строить процесс образования в школах. На мой взгляд, сейчас нужно очень быстро начинать действовать. Нет времени даже осмысливать процесс, потому что он слишком далеко зашел»

Иван Оселедец, гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI: «Мы провели исследование о политической предвзятости LLM [больших языковых моделей] и отправили это на международную американскую конференцию. Посмотрим какой будет результат, это в некотором смысле наш какой-то троллинг <...> Собрали 109 исторических кейсов, например, как корейская война, афганская война... Взяли три ведущие LLM… Модели в среднем на 70% выбирают точку зрения США. Если ее попросить быть беспристрастной, то она все равно выбирает точку зрения США. Но если ее попросить быть китайским патриотом, на 99% она выбирает точку зрения Китая <...> Это означает, что они знают все, просто прикидываются. Когда мы начинаем предъявлять претензии модели — это то же самое, что предъявлять претензии ракете, что она сама решила лететь куда-то не туда. Важно кто вводит в нее инструкции и задает правила отбора».

О digital и реальности

Степан Ковальчук, старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK: «Объективно, наш мир сильно меняется <...> Мы находимся уже несколько лет в изменении паттерна времяпрепровождения человека в интернете, в жизни. Мы сейчас боремся не только с конкурентами в диджитал, мы боремся и с временем человека вне интернета <...>. Современные технологии, соцсети формируют образ жизни <...> У тебя есть искусственный интеллект, который тебе эмулирует связь, дружбу, общение. У тебя есть друзья, у тебя есть соцсети. И, конечно, раньше ты обсуждал новости на лавке, сейчас люди уже обсуждают новости в комментариях, и это тектоническое изменение, с котором мы уже столкнулись».

Про образование

Станислав Близнюк, президент, Т-Технологии: «Каждый абитуриент — это бриллиант. Мы должны его выцепить, <...> рассказать, какие есть возможности, где он может работать. Потом попытаться его огранить и как можно быстрее применить его в какую-то практику в той или иной компании. То есть должно быть такое бережливое отношение, потому что это ценный ресурс, его будет все меньше и меньше».

Дмитрий Зауэрс, зампред правления «Газпромбанка»: «Участники индустрии и государство должны более плотно работать с университетами, объясняя, что нужно сегодня стране. Потому что у нас много конкуренции за ресурсы… У нас все хотят заниматься искусственным интеллектом или беспилотниками. А многими вещами, которыми нужно заниматься, никто не занимается. То есть нету нормальной мобилизации интеллектуального ресурса, очень много концентрации на хайпе».