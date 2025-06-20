В России запустили клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс»
Российские специалисты начали клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс», рассказал главный онколог Минздрава, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн на сессии ПМЭФ, посвященной разработке онкологических препаратов.
«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — заявил Каприн.
По словам врача, в испытании вакцины примут участие 48 добровольцев. Каприн отметил, что токсический эффект от «Энтеромикса» «очень незначительный».
Зимой Каприн рассказал, что российский препарат для лечения рака будет обходиться государству в 300 тыс. руб., при этом пациенты смогут воспользоваться им бесплатно.
Врач также отметил, что «вакциной» препарат называют в связи с методом его создания: из ослабленных опухолевых клеток подобно ослабленным микроорганизмам в профилактических вакцинах. Он подчеркнул, что «вакцина — это медицинский препарат, только она биологического происхождения».
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