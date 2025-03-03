Главный онколог Минздрава предупредил о действующих от его лица аферистах

Андрей Каприн (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мошенники стали предлагать различного рода медицинские услуги от имени главного онколога Минздрава России, генерального директора «Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины» Андрея Каприна. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Каприна, неизвестные от его имени создают поддельные страницы и аккаунты в социальных сетях, с которых пишут пациентам в личные сообщения и предлагают им за деньги записаться на различные медицинские услуги, на консультацию, а также предлагают услуги по поиску врачей.

«Как вы понимаете, это абсолютная ложь — ни я, ни мои помощники никогда подобных сообщений не писали и не собираемся», — написал Каприн.

Он также напомнил, что запись на консультацию к специалистам НМИЦ радиологии ведется только по телефонам call-центра медицинских учреждений. Кроме того, все дискуссии с клиентами специалист осуществляет исключительно в общем чате его телеграм-канала.

Это не единственный случай использования мошеннических схем среди населения России в медицинской отрасли. В октябре 2024 года в департаменте здравоохранения Москвы предупредили, что телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), чтобы предложить им помочь с установкой или обновлением приложения. Для этого они рекомендовали скачивать приложение и просили называть СМС-код, необходимый для аутентификации. Таким образом неизвестные получали личную информацию пользователей.