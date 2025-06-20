Пашинян прилетел в Стамбул для встречи с президентом Турции

Фото: arm_gov / Telegram

Самолет с премьер-министром Николом Пашиняном приземлился утром 20 июня в международном аэропорту Стамбула, где его встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи, сообщила пресс-служба армянского правительства и опубликовала кадры этой встречи. Там уточнили, что Пашинян прибыл в Турцию с «рабочим визитом».

Днем премьер встретится с представителями местной армянской общины, а вечером — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В состав армянской делегации, помимо Пашиняна, вошли 12 человек. В частности, премьера сопровождают министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, замглавы МИДа Ваан Костанян, вице-спикер парламента, спецпредставитель по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян, пишет «Sputnik Армения».

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщила, что Пашинян отправится в Турцию по приглашению Эрдогана. Она назвала предстоящий визит «историческим».

Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об их аннулировании.

В июне 2023 года Пашинян посетил Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Эрдогана.

В начале июня 2025 года Пашинян и Эрдоган провели телефонные переговоры. Политики обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы и договорились продолжить диалог.