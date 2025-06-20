Песков сообщил, когда станет известно о поездке Путина на G20 в ЮАР

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Кремль сообщит «своевременно» о планах президента России Владимира Путина посетить саммит «Группы двадцати» (G20) в Южной Африке в конце ноября 2025 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой «двадцатке» и будет принимать активное участие», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, поедет ли российский лидер на саммит.

Ранее, 19 июня, стало известно, что Путин получил официальное приглашение на саммит G20, который пройдет в столице ЮАР Йоханнесбурге 22–23 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. По его словам, окончательное решение обычно принимается ближе к датам мероприятия.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств. В состав G20 входят 19 государств. Помимо России это Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония.

Ранее Москва называла формат G20 более привлекательным для России, чем возвращение в состав «Большой восьмерки». В последние годы Россию на саммитах «двадцатки» представлял глава МИДа Сергей Лавров.