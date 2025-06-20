Умер актер сериала «Клон» Франсиску Куоку

Франсиску Куоку (Фото: giovannaantonelli / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В возрасте 91 года умер бразильский актер Франсиску Куоку, который сыграл священника и друга доктора Алибьери (Жука де Оливейра) в сериале «Клон», сообщает CNN Brazil.

По данным издания, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, у Куоку были проблемы со здоровьем, связанные с его преклонным возрастом.

Его смерть также подтвердила актриса Джованна Антонелли, с которой они вместе снимались в телешоу. Она опубликовала некролог в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Человек, который через многие поколения пронес свой талант и элегантность. Ему не нужно было много говорить, он мог выразить все чувства одним лишь взглядом. Он был великим. И именно таким его будут помнить всегда — как одного из величайших», — говорится в сообщении.

На счету Куоку множество ролей в различных телесериалах. В их числе — «Любовь к жизни», «Страсть», «Новая жертва», «Америка». Помимо «Клона», российским зрителям он известен также по сериалу «Тропиканка».

Премьера культового сериала «Клон» состоялась в 2001 году. История любви Жади и Лукаса, которая по сюжету растянулась на несколько десятилетий, не давала зрителям оторваться от экранов на протяжении 250 серий. Помимо этого авторы сериала поднимали вопросы о клонировании человека, отношениях между религией и наукой, а также о наркотической зависимости.