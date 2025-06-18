Умер чемпион СССР по фигурному катанию Константин Кокора
Чемпион СССР по фигурному катанию 1979 года Константин Кокора скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Кокора — мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР, чемпион зимней Универсиады (1981), участник Олимпийских игр (1980), чемпионатов мира и Европы.
На Кубке СССР в Челябинске 11 января 1974 года в произвольной программе он первым среди советских фигуристов сделал три тройных прыжка. На Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в произвольной программе Кокора исполнил шесть тройных прыжков (занял 10-е место).
После завершения карьеры Кокора на протяжении многих лет был судьей всероссийской категории, работал в качестве технического специалиста на соревнованиях разного уровня. В последние годы жизни занимал пост старшего тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы «Спорт-индустрия» в Великом Новгороде.
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