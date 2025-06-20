На сессию ПМЭФ принесли Лабубу. Фото

Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев (Фото: Евгения Стогова / РБК) Фото: Евгения Стогова / РБК Ксения Собчак и Артём Кумпель (Фото: Евгения Стогова / РБК) Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев (Фото: Евгения Стогова / РБК)

На сессию ПМЭФ «Люди, вы где? Экономика внимания» принесли куклы Лабубу. Одна из них сидела около участника сессии Артема Кумпеля, старшего управляющего директора «Авито».

«С нами сидит мужчина: молодой, перспективный, модный. Модные кроссовки, фиолетовые носки и при этом огромный red flag, девушки: сразу с Лабубу», — сказала модератор сессии телеведущая Ксения Собчак. «Понимаете, взрослый мужик — и с Лабубу. Привлекаете внимание как можете, я понимаю», — добавила она.

«Спасибо, Ксения», — сказал ей на это Артем Кумпель.

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Ранее эти игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой показали в коридорах ПМЭФ.