На сессию ПМЭФ принесли Лабубу. Фото
На сессию ПМЭФ «Люди, вы где? Экономика внимания» принесли куклы Лабубу. Одна из них сидела около участника сессии Артема Кумпеля, старшего управляющего директора «Авито».
«С нами сидит мужчина: молодой, перспективный, модный. Модные кроссовки, фиолетовые носки и при этом огромный red flag, девушки: сразу с Лабубу», — сказала модератор сессии телеведущая Ксения Собчак. «Понимаете, взрослый мужик — и с Лабубу. Привлекаете внимание как можете, я понимаю», — добавила она.
«Спасибо, Ксения», — сказал ей на это Артем Кумпель.
Ранее эти игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой показали в коридорах ПМЭФ.
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