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ПМЭФ-2025 ,  
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На сессию ПМЭФ принесли Лабубу. Фото

На сессию ПМЭФ принесли Лабубу
Сюжет
ПМЭФ-2025

Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
Фото: Евгения Стогова / РБК
Ксения Собчак и Артём Кумпель
Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
Фото: Евгения Стогова / РБК
Ксения Собчак и Артём Кумпель
Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
(Фото: Евгения Стогова / РБК)
Фото: Евгения Стогова / РБК
Ксения Собчак и Артём Кумпель
(Фото: Евгения Стогова / РБК)
Ксения Собчак, Артём Кумпель и Руслан Тагиев
(Фото: Евгения Стогова / РБК)

На сессию ПМЭФ «Люди, вы где? Экономика внимания» принесли куклы Лабубу. Одна из них сидела около участника сессии Артема Кумпеля, старшего управляющего директора «Авито».

«С нами сидит мужчина: молодой, перспективный, модный. Модные кроссовки, фиолетовые носки и при этом огромный red flag, девушки: сразу с Лабубу», — сказала модератор сессии телеведущая Ксения Собчак. «Понимаете, взрослый мужик — и с Лабубу. Привлекаете внимание как можете, я понимаю», — добавила она.

«Спасибо, Ксения», — сказал ей на это Артем Кумпель.

На сессию ПМЭФ принесли Лабубу. Фото
Video

Ранее эти игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой показали в коридорах ПМЭФ.

На ПМЭФ показали куклы Labubu в образах Лаврова, Мишустина и Пескова
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Евгения Стогова Евгения Стогова
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