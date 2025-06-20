На «Госуслугах» начали принимать заявления в институты и университеты
Заявление о поступлении в высшие учебные заведения абитуриенты теперь могут подать не выходя из дома через портал «Госуслуг» — о начале работы сервиса сообщила пресс-служба Минцифры в своем телеграм-канале.
Абитуриенты могут подать также заявления о поступлении в магистратуру и аспирантуру. Кроме того, сервис открывает доступ к электронным студенческим билетам.
Платформа предоставляет сервис «Подбор вуза». С его помощью поступающие могут подобрать учебное заведение и специальность под свои интересы и баллы. Абитуриент получает возможность подать заявление на бакалавриат и специалитет в пять вузов, а в них выбрать пять направлений. При этом, для магистратуры и аспирантуры таких ограничений нет.
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