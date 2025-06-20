Появились кадры ударов Израиля по иранским ракетным комплексам

Video

Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране, сообщил ЦАХАЛ.

Иранские ракеты были нацелены на поражение израильских самолетов, сообщила армия Израиля. «В последние дни истребители израильских ВВС нанесли удары по иранским ракетным системам и радарным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и нарушения их работы», — сообщили в Израиле.