Появились кадры ударов Израиля по иранским ракетным комплексам
Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране, сообщил ЦАХАЛ.
Иранские ракеты были нацелены на поражение израильских самолетов, сообщила армия Израиля. «В последние дни истребители израильских ВВС нанесли удары по иранским ракетным системам и радарным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и нарушения их работы», — сообщили в Израиле.
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