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Война Израиля и Ирана ,  
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Появились кадры ударов Израиля по иранским ракетным комплексам

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Война Израиля и Ирана

Появились кадры ударов Израиля по иранским ракетным комплексам
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Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране, сообщил ЦАХАЛ.

Иранские ракеты были нацелены на поражение израильских самолетов, сообщила армия Израиля. «В последние дни истребители израильских ВВС нанесли удары по иранским ракетным системам и радарным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и нарушения их работы», — сообщили в Израиле.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

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