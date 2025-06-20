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Политика ,  
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В Эстонии начали строить линию обороны с бункерами на границе с Россией

Фото: Valda Kalnina / EPA / TACC
Фото: Valda Kalnina / EPA / TACC

В Эстонии власти приступили к созданию оборонительной линии, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, на юго-восточной границе страны с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы», — говорится в сообщении.

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К осени 2025 года будут готовы 28 бункеров и несколько складских площадок, отметили власти.

Сооружения станут частью пограничной инфраструктуры и будут способствовать охране границы в мирное время. «Это все же глубокий ров. Это в какой-то степени задержка и выигрыш времени, чтобы мы могли [в случае угрозы] отреагировать на событие», — рассказал руководитель кордона Пиуза департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Ромет Нийлус.

Ранее президент Эстонии Алар Карис одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины. Эстония приняла решение «из-за ухудшения ситуации с безопасностью», а, не связывая себя обязательствами по конвенции, силы обороны получат «большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения», которые можно использовать для укрепления обороноспособности, говорится в законе.

Перестать следовать конвенции решили также Латвия, Литва, Польша и Финляндия. В отличие от парламентов Латвии и Литвы, законодательные органы Финляндии и Польши пока только наметили обсуждения вопроса о выходе из конвенции.

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Полина Минаева
Эстония ситуация на границе Россия рвы
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